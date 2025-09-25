Sony annuncia il controller per il 20° anniversario di God of War per PlayStation 5

HQ

Kratos ci ha intrattenuto attraverso non meno di quattro diverse generazioni di console, e quest'anno festeggia 20 anni come la mascotte di gioco più dura di Sony. Durante lo streaming Sony, è stato confermato che questo sarà celebrato in grande stile.

Purtroppo non con un nuovo gioco (che noi e tutti gli altri avevamo sperato), ma con un controller elegante. Il direttore artistico associato Dela Longfish di Santa Monica Studio commenta:

"In onore del 20° anniversario di God of War quest'anno, siamo stati entusiasti dell'opportunità di celebrare questo traguardo con un nuovo design del controller DualSense.

"Quando stavamo decidendo come incarnare al meglio la serie, abbiamo subito pensato che la forma del controller si prestasse perfettamente al tatuaggio omega di Kratos. Indipendentemente dal gioco di God of War a cui stai giocando, la forma del suo inchiostro rosso contro il grigio della sua pelle ricoperta di cenere è uno degli elementi più iconici del look di Kratos nelle saghe greche e norrene. Il nostro team si è assicurato di rappresentare entrambi questi toni chiave nella selezione dei colori per il controller per rendere ogni aspetto un autentico omaggio al design che ha definito Kratos per oltre due decenni.

Il controller è in edizione limitata, quindi assicurati di prenotarne uno quando i preordini inizieranno il 3 ottobre.