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Sony brevetta un nuovo controller con pulsanti che diventano più duri o più morbidi durante il gioco

La prossima generazione di DualSense potrebbe offrire pulsanti frontali adattivi, proprio come i grilletti adattivi che abbiamo ora.

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Sony ha una storia di mettere piccoli trucchi nei suoi controller, e sembra che questo continuerà con la prossima generazione di DualSense, dato che l'azienda ha depositato un brevetto per un controller che ha pulsanti che diventeranno più duri o più morbidi, offrendo più o meno resistenza a seconda degli elementi del gioco.

Il controller può adattarsi al gameplay modificando i meccanismi che rispondono alle pressioni dei tasti, secondo il brevetto (rilevato da Cheat Happens, grazie a Eurogamer per lo spot). Il controller utilizzerebbe un elastomero magneto-viscoelastico. In sostanza, questo permetterà al gioco di controllare il processo di indurimento e ammorbidimento tramite magneti all'interno del controller.

Ci sono concetti per cui un giocatore può premere un pulsante e farlo diventare più duro intorno a lui. I casi d'uso potrebbero non essere subito chiari per alcuni giocatori, ma se hai usato l'attuale DualSense abbastanza a lungo, avrai notato come usa i suoi trigger adattivi e altri elementi originali per darti quella sensazione extra di immersione. Immaginiamo che questo brevetto non sarà messo in uso fino a quando non vedremo una nuova generazione di DualSense, ma ci si aspetta che il controller sia migliorato rispetto al suo predecessore PS5.

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