Sony esce ufficialmente dalla Russia dopo 18 anni

HQ

Dopo 18 anni di presenza, Sony ha finalmente chiuso le sue operazioni in Russia all'inizio di questa settimana. Proprio come Nintendo, avevano già annunciato l'intenzione di ritirarsi nel 2023 in seguito all'invasione dell'Ucraina, ma ci è voluto fino ad ora per finalizzare il processo e vendere le azioni rimanenti della loro filiale locale, Sony Mobile Communications Rus.

Quello che sta accadendo ora è più una conclusione formale che altro. Già nel marzo 2022, Sony ha tagliato fuori il Playstation Store e ha smesso di consegnare console nel paese. Nello stesso anno, hanno anche cessato di distribuire film lì e hanno rimosso il catalogo di Sony Music dai servizi di streaming per gli utenti russi. Nel 2024 hanno chiuso i loro negozi al dettaglio ufficiali e l'11 agosto è stato finalmente l'addio per Sony Rus.