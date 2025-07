Sony fa causa a Tencent, accusa Light of Motiram di essere uno spudorato clone di Horizon

HQ

I tamburi di guerra stanno martellando all'interno del quartier generale di Sony, poiché la società ha ora portato il titano cinese dei giochi Tencent in tribunale in California. Il motivo? Sony afferma che l'imminente Light of Motiram è una copia spudorata della propria serie Horizon e, guardando gli screenshot del gioco di Tencent, è difficile non vedere la somiglianza.

Light of Motiram è stato presentato l'anno scorso e ha subito suscitato polemiche, con molti fan che hanno sottolineato quanto rispecchiasse da vicino Horizon Zero Dawn. Ora Sony ha confermato che sta intraprendendo un'azione legale, accusando Tencent di violazione del copyright e del marchio.

È emerso anche un dettaglio particolarmente interessante: secondo Sony, Tencent li avrebbe avvicinati l'anno scorso con una proposta di collaborazione su un nuovo titolo di Horizon. Sony ha rifiutato. Poco dopo, Tencent ha continuato il progetto in modo indipendente, dando vita a Light of Motiram, che secondo Sony prende in prestito pesantemente dal gameplay, dallo stile visivo e dai temi principali di Horizon.

Sony chiede un risarcimento finanziario, anche se la cifra esatta non è ancora stata resa nota, e chiede anche al tribunale di vietare a Tencent di lavorare sul titolo.

Che ne dite, clone spudorato o solo forte ispirazione?