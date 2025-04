Sony ha un deposito di conservazione PlayStation che contiene oltre 200 milioni di file

HQ

Si scopre che nello spirito della conservazione del gioco, Sony sta effettivamente affrontando questa sfida a testa alta. Come confermato da GamesRadar che ha partecipato a una conferenza a Game Developers Conference a San Francisco di recente, Sony ha un "caveau di miniere" di file che risalgono al 1994 e a cui nemmeno i massimi dirigenti dell'azienda hanno accesso.

Conosciuto come PlayStation Studios Vault, è stato progettato come un luogo per riunire la storia dell'azienda e per contenerla in modo sicuro in un unico luogo. L'ingegnere di costruzione senior Garrett Fredley ha spiegato in modo più dettagliato come è strutturato.

"PlayStation Studios Vault è la nostra soluzione per riunire in un unico posto tutti i 30 anni di storia di PlayStation. Non solo i backup, non solo il codice sorgente e l'arte sorgente, ma tutto ciò che è mai stato correlato a un progetto che possiamo trovare, dalla documentazione alle risorse audio e alle informazioni sui prototipi, qualsiasi cosa sotto il sole".

Allo stato attuale, si dice che ci siano oltre 200 milioni di file di dati archiviati nel caveau, di cui esiste attualmente con due punti di accesso; uno a Liverpool e uno a Las Vegas. L'effettiva ubicazione della cripta non è citata e nemmeno marginalmente menzionata, ma Fredley commenta l'elemento fisico aggiungendo:

"Tutti i 30 anni di storia risiedono nei nostri backup su nastro. E sì, per chiunque nella stanza sappia qualcosa sui backup su nastro, probabilmente hai appena rabbrividito. Purtroppo li usiamo ancora. Non se ne andranno mai. Entrano in un pozzo minerario da qualche parte. Non è uno scherzo. Vanno in un pozzo minerario da qualche parte, quindi puoi immaginare quanto tempo ci vuole per riaverli".

Il file più vecchio nel vault è una build Arc the Lad che risale al 1994. Anche se questo è eccitante, non aspettatevi che il caveau diventi pubblico in futuro, come osserva Fredley: "Aiutiamo a preservare le cose. Non decidiamo noi cosa succede".