Sony sostiene i giochi live-service nonostante le battute d'arresto e le chiusure

HQ

Nonostante una lunga serie di fallimenti e cancellazioni, Sony continua a spingere la sua strategia di live-service, pur riconoscendo che l'iniziativa, iniziata diversi anni fa, non è andata esattamente secondo i piani. Lo ha chiarito il CFO Lin Tao durante una sessione di domande e risposte a seguito dell'ultimo rapporto finanziario dell'azienda, in cui ha dichiarato:

"Non sta andando tutto liscio. L'anno scorso Concord è stata chiusa e quest'anno la maratona è stata rinviata, quindi sono uscite notizie un po' negative".

Tuttavia, Tao ha sottolineato che Sony rimane ottimista a lungo termine, affermando che l'iniziativa ha avuto sia i suoi alti che i suoi bassi. Helldivers 2 è stato un grande successo a sorpresa, mentre Concord è diventato un flop storico, chiuso solo poche settimane dopo l'uscita a causa dell'enorme coinvolgimento dei giocatori. Nel frattempo, ci sono ancora grandi punti interrogativi che circondano Fairgame$, che secondo quanto riferito ha affrontato problemi di sviluppo e ha visto il suo capo dello studio, Jade Raymond, andarsene all'inizio di quest'anno. The Last of Us: Factions è stata un'altra grave vittima, un progetto completamente scartato dopo anni di costoso sviluppo.

Nonostante tutto ciò, Tao ha sottolineato che il live-service ora rappresenta il 20-40% delle entrate di PlayStation Studios, con MLB The Show, Gran Turismo 7 e Destiny 2 che fungono da guadagni stabili. Il piano di Sony per il futuro? Impara dai suoi passi falsi. Come ha detto Tao:

"Riconosciamo che ci sono ancora molti problemi, quindi dovremmo imparare la lezione dagli errori e assicurarci di introdurre contenuti di servizio live dove ci sono meno sprechi e sono più fluidi".

Forse una soluzione è portare più titoli live-service su altre piattaforme. Helldivers 2 arriverà su Xbox il 26 agosto e Sony ha già lasciato intendere che altri dei suoi titoli live-service potrebbero seguire l'esempio.

Sony ha ragione a raddoppiare gli sforzi sul live-service o è il momento di tornare all'eredità narrativa per giocatore singolo che un tempo definiva PlayStation Studios?