Sony sta sperimentando la tariffazione dinamica sul PS Store

Il prezzo dinamico è probabilmente una delle tue frasi meno preferite al momento, se sei stanco di sopportare il costante aumento del prezzo della vita nel mondo moderno. Dalla spesa all'elettronica, numerosi fattori stanno facendo salire notevolmente i prezzi, a causa di un ambiente dinamico che sembra non influenzare mai particolarmente un solo gruppo di persone. Mettiamo via il palatagno per ora, mentre ci giriamo per vedere come cambierà il PlayStation Store.

Secondo PS Prices (tramite Polygon), Sony sperimenta da tempo con la tariffazione dinamica. Tiene conto della tua regione, della storia degli acquisti, dei redditi, della domanda, persino di fattori come il meteo e l'orario del giorno. Poi ti offre uno sconto che può essere superiore o inferiore rispetto all'offerta del negozio per il tuo amico. Sono stati testati diversi titoli esclusivi Sony insieme a giochi chiave di terze parti, con i prezzi PS che hanno riscontrato discrepanze dal 5% al 12% nella fascia di sconti.

Questo studio ha davvero analizzato solo i giochi scontati e se si potesse risparmiare uno o due soldi grazie ai prezzi dinamici di Sony, quindi è difficile capire se altri utenti stiano ottenendo prezzi più alti o meno sconti. Secondo quanto riportato, sono stati anche riscontrati sconti personali tra gli utenti superiori a quelli offerti sul PlayStation Store.

Si prevede che questi esperimenti continueranno, anche se non hanno ancora colpito Stati Uniti e Giappone, poiché le restrizioni potrebbero essere più severe lì. Al momento, è in fase di testate in 68 regioni del mondo.