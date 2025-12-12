Sophie Kinsella muore a 55 anni | Letteratura

HQ

L'autrice britannica Sophie Kinsella, nota in tutto il mondo per la sua popolare serie Shopaholic, è morta all'età di 55 anni dopo essere stata diagnosticata con glioblastoma nel 2022, ha dichiarato la sua famiglia in una dichiarazione su Instagram.

Sophie Kinsella, nata Madeleine Wickham, vendette più di 50 milioni di libri, diventando una delle romanziere contemporanee di maggior successo della Gran Bretagna. Le sue storie comiche su un affascinante acquirente londinese incline ai debiti hanno ispirato un adattamento cinematografico.

La sua famiglia ha detto che è morta serenamente, circondata dai propri cari, e ha trascorso i suoi ultimi giorni pieni di "famiglia, musica, calore, Natale e gioia." Hanno elogiato il suo coraggio durante la malattia e hanno detto che si è sentita "veramente benedetta" sia dalla sua vita personale che dalla sua carriera letteraria.