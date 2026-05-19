Sophie Thatcher e Charles Melton esplorano una metropoli cyberpunk straziante in Her Private Hell

Neon sta diventando costantemente una casa di produzione sempre più formidabile, operando in modo simile a A24 dando priorità a storie creative e uniche che di solito vengono realizzate a un prezzo più ragionevole. A tal fine, uno dei prossimi progetti della casa di produzione debutterà questo luglio e porterà una storia thriller di fantascienza in stile cyberpunk, con protagonisti sia Sophie Thatcher che Charles Melton.

Conosciuto come Il suo inferno privato, questo film segue una donna (Thatcher) mentre cerca in una caotica metropoli futuristica il padre perduto, affrontando al contempo un'entità mortale che è stata liberata. Tutto questo mentre un soldato americano (Melton) intraprende un'avventura coraggiosa per salvare sua figlia dall'Inferno, un compito che vede i due individui scontrarsi.

Diretto da Nicolas Winding Refn, Her Private Hell è previsto per la prima al cinema il 24 luglio, e potete vedere il trailer del film qui sotto, oltre al suo logline.

"Quando una misteriosa nebbia avvolge una metropoli futuristica, liberando un'entità mortale e sfuggente, una giovane donna tormentata cerca suo padre. La sua missione si scontra con un soldato americano in un'odissea straziante per salvare sua figlia dall'Inferno."