Sospetta epidemia di hantavirus lascia tre morti e tre malati durante una crociera olandese dall'Argentina a Capo Verde

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Un sospetto focolaio di hantavirus su una nave da crociera partita dall'Argentina verso Capo Verde ha causato tre morti e tre malati, almeno uno dei quali in terapia intensiva. Le tre vittime sono tutte olandesi: una coppia (un uomo di 70 anni, morto sull'isola di Sant'Elena, e una donna di 69 anni morta in un ospedale di Johannesburg dopo una sosta d'emergenza in Sudafrica durante la crociera) e un'altra persona olandese. Un cittadino britannico, 69 anni, si trova anch'egli a Johannesburg in terapia intensiva, ha riferito la BBC.

La crociera olandese, MV Hondius, è attualmente ancorata nella capitale Capo Verde, con circa 150 passeggeri di diverse nazionalità, tra cui dieci spagnoli.

Almeno una delle vittime, così come l'uomo britannico in ospedale, è stato confermato infetto da un hantavirus, che causa una malattia che inizia con sintomi simili all'influenza ma può causare sindromi polmonari o renali, con un tasso di mortalità di circa il 40%-45% nei casi di sindromi polmonari quando i polmoni sono pieni di liquidi, e nessun trattamento noto.

L'hantavirus è una famiglia di virus provenienti dai roditori, e le infezioni si verificano tipicamente quando il virus si trasmette per via aerea tramite urina, escrementi o saliva di un roditore, cosa che può verificarsi in spazi chiusi come cabine o capanni senza ventilazione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, può avvenire anche la trasmissione da persona a persona, anche se molto rara e solo in caso di contatto stretto e diretto con un caso sintomatico.

Ci sono diversi casi documentati di focolai di hantavirus in Argentina, dove presumibilmente le persone della crociera sono state contagiate. Secondo il ministro della salute spagnolo, nel 2025 sono stati confermati 229 casi di sindrome polmonare da Hantavirus in tutto il Nord e Sud America (Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Stati Uniti, Panama, Paraguay e Uruguay), con 59 ferite, un tasso di mortalità di quasi il 26 percento. Betsy Arakawa, moglie del famoso attore Gene Hackman, morì a causa di questa malattia.