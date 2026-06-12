Soulja Boy ospiterà una Rapper University: "Questa non è scuola... questo è il tuo futuro"

HQ

Dopo che in passato è stata un'impresa di successo tra la sua community, lo streamer Kai Cenat riporta la formula Streamer University quest'anno. Ci saranno protagonisti influencer emergenti e verranno mostrati un'educazione sul business da qualcuno che è riuscito a farsi strada come streamer, tutto ciò che viene trasmesso in diretta e condiviso man mano che succede.

Tuttavia, non sarà l'unica 'scuola' trasmessa in diretta nel prossimo futuro, poiché dopo essere stato escluso dall'iniziativa di Kai Cenat, il rapper Soulja Boy ha deciso di creare la propria "Rapper University".

Questo vedrà i futuri 'studenti' imparare direttamente da Soulja Boy per "migliorare la propria carriera" e "diventare una star del rap". L'annuncio dell'iniziativa nota che "questa non è scuola... questo è il tuo futuro."

Soulja Boy osserva che l'università sta ora accettando candidature tramite singoli individui che scrivono direttamente a Soulja Boy sui social media, con l'intenzione di trasmettere l'iniziativa ad Atlanta in futuro.