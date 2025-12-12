South of Midnight arriverà su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 all'inizio del 2026

HQ

Praticamente ogni gioco del portfolio di Xbox Game Studios sta arrivando su altre console al giorno d'oggi, quindi era solo questione di tempo prima che South of Midnight arrivasse. Ora abbiamo un'idea migliore di quando.

Compulsion Games rivela che South of Midnight uscirà su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 nella primavera del 2026. Questo di solito significa tra marzo e luglio, quindi sembra che le versioni PC e Xbox Series possano festeggiare il loro primo anniversario prima che chi possiede altre piattaforme abbia la possibilità di giocare a quello che Ben pensa sia un buon gioco che non ha il gameplay necessario per distinguersi.

South of Midnight è nominato per due premi - Innovazione nell'Accessibilità e Giochi per l'Impatto, ai Game Awards quando lo show principale inizia tra 40 minuti. Entrambi con concorrenti forti, quindi il tempo dirà se i canadesi riusciranno a tornare a casa con una o due statue.