SpaceX ha acquistato circa il 20% di tutti i Cybertruck venduti nel quarto trimestre

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È difficile considerare il Tesla Cybertruck un successo, considerando i dati di vendita degli ultimi anni dal suo debutto. Ma c'è ovviamente un modo per sostenere le vendite, ed è che Elon Musk li compri personalmente.

E sembra proprio proprio che sia quello che ha fatto. Un nuovo rapporto di Bloomberg suggerisce che quasi uno su cinque Cybertruck venduti alla fine del 2025 sia stato acquistato dalle stesse aziende di Elon Musk, con SpaceX che ha fatto la maggior parte del lavoro pesante.

Dei circa 7000 camion registrati negli Stati Uniti durante il quarto trimestre, circa 1279 sono andati a SpaceX, con ulteriori unità acquisite da altre aziende legate a Musk come xAI, Neuralink e The Boring Company. Questo porta il totale a poco meno del 20% di tutte le vendite del trimestre.

E non si fermò qui. Lo stesso schema è continuato anche nel 2026, con più Cybertruck registrati a queste aziende nei primi mesi dell'anno.

Questo rende il quadro delle vendite più oscuro rispetto a prima, ora che sappiamo che Musk e le sue aziende possiedono una fetta significativa del totale dei Cybertruck negli Stati Uniti. Senza questi acquisti interni, le vendite di Cybertruck apparirebbero significativamente più deboli. Infatti, alcune stime suggeriscono che le registrazioni potrebbero essere diminuite di oltre la metà se si eliminano quegli acquisti aziendali.