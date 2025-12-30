Spagna e Turchia firmano un accordo di 2,6 miliardi di euro per 30 jet da addestramento

HQ

Turchia e Spagna hanno finalizzato un accordo di 2,6 miliardi di euro (3,06 miliardi di dollari) per l'aeronautica spagnola per acquisire 30 jet leggeri da addestramento HURJET da Turkish Aerospace Industries, con consegne previste per il 2028. L'accordo include anche sistemi di formazione integrati, infrastrutture di manutenzione e supporto operativo a lungo termine.

Prima vendita estera dell'addestratore turco HURJET

L'accordo segna la prima vendita estera del simulatore turco HURJET e segue un accordo di cooperazione firmato con Airbus a luglio come parte di più ampie trattative di approvvigionamento. I funzionari turchi hanno affermato che l'accordo potrebbe rafforzare la collaborazione tra l'industria della difesa tra i due alleati della NATO.

La Turchia ha ampliato il suo settore della difesa, ridotto la dipendenza dai fornitori stranieri e sviluppato programmi avanzati, tra cui il suo primo caccia autoctone, KAAN, e il sistema di difesa aerea "Steel Dome". Negli ultimi anni il paese è anche diventato un importante produttore ed esportatore di droni.

Haluk Gorgun, presidente dell'autorità turca per l'industria della difesa, ha descritto l'accordo come un "pacchetto di esportazione dell'industria della difesa ad alto valore aggiunto e multidimensionale", sottolineandone l'importanza strategica per Ankara.