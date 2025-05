Spagna: la sottostazione di Granada è stata identificata come causa scatenante del blackout di aprile La Spagna indica i guasti a cascata a Granada, Badajoz e Siviglia come causa principale dell'interruzione di aprile.

Le autorità spagnole hanno fatto risalire l'origine del massiccio blackout del mese scorso a un'improvvisa interruzione di corrente in una sottostazione di Granada, seguita da guasti quasi simultanei a Badajoz e Siviglia, ha detto mercoledì il ministro dell'Energia spagnolo. Gli incidenti hanno causato un calo della produzione di 2,2 GW, interrompendo la rete in Spagna e Portogallo. Le indagini in corso stanno esaminando possibili problemi di tensione e precedente volatilità del sistema, ma i funzionari escludono attacchi informatici o problemi di capacità della rete. Madrid, Spagna - 28 aprile 2025: persone che vendono candele e accendini per le strade dopo l'interruzione di corrente // Shutterstock