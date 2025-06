Spagna, Svezia e Germania si uniscono alla Francia nella final four della Women's Nations League

HQ

La fase a gironi della Nations League femminile si è conclusa e le quattro semifinaliste sono state decise. Prima dei giochi di questa settimana, la Francia era l'unica a confermare la qualificazione: c'erano quattro gironi e solo il primo si sarebbe qualificato. Ciò ha portato ad alcune partite emozionanti ieri per arrivare alle quattro finaliste: Francia, Germania, Spagna e Svezia.

Questa sarà la seconda edizione della Women's Nations League, con la Spagna come campionessa in carica, oltre che campionessa del mondo. La Spagna ha battuto in rimonta l'Inghilterra per 2-1, con due gol di Claudia Pina.

Le altre due finaliste hanno battuto le loro rivali, rivelando che il livello del calcio femminile in Europa è ancora un po' sbilanciato: la Germania ha battuto l'Austria 6-0 e la Svezia ha battuto la Danimarca 6-1. La fase a gironi ha avuto anche altri risultati eclatanti come la Spagna che ha battuto il Portogallo 7-1 o la Germania che ha battuto la Scozia 6-1...

Quando si terrà la final four della Women's Nations League

Dopo questa pausa per le nazionali, arriva un periodo di riposo prima del ritorno dei Campionati Europei UEFA nel mese di luglio. Le semifinali della Women's Nations League arriveranno molto più tardi: dopo il sorteggio di venerdì prossimo, le semifinali si svolgeranno tra il 22 e il 28 ottobre, mentre la finale e il terzo posto si giocheranno tra il 26 novembre e il 2 dicembre 2025.