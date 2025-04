Speedrunner uccide Ganon in Zelda per Switch 2 in 7 minuti

HQ

Manca poco più di un mese al lancio del successore di Nintendo Switch. Nintendo è già nel bel mezzo di una campagna per promuovere il suo nuovo prodotto e offre ai giocatori la possibilità di provarlo a Tokyo, proprio come abbiamo fatto a Parigi. Uno dei giochi offerti era il blockbuster The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con la sua nuova versione per Nintendo Switch 2.

La demo del gioco è stata limitata a dieci minuti, con diversi salvataggi in vari punti del titolo. Una delle partite era poco prima della battaglia finale. Tra tutti gli ospiti c'era il creatore di contenuti giapponese Ikaboze, che è stato in grado di raggiungere la schermata dei titoli di coda in circa sette minuti.

"Anche il team stava registrando con i loro telefoni cellulari", ha detto Ikaboze, "Era la prima volta che qualcuno completava la demo di Breath of the Wild e si sono congratulati con me per questo". Gli aggiornamenti per Breath of the Wild e Tears of the Kingdom saranno inclusi nel Nintendo Switch Online + Expansion Pack, In caso contrario, entrambi saranno disponibili al costo di 79,99 € o 10 € di differenza per chi possiede gli originali.

I miglioramenti di Zelda su Switch 2 includono risoluzione e frame rate migliorati, supporto 4K HDR e altre aggiunte che potrai goderti tra poche settimane. Vi lasciamo il video di Ikaboze qui sotto.

Non vedi l'ora di provare i giochi migliorati sulla nuova console?