SpeedRunners 2: King of Speed verrà lanciato su PC e console a settembre

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È arrivato il momento, fan di SpeedRunners! Lo sviluppatore Fair Play Labs ha annunciato la data di lancio precisa del prossimo sequel multiplayer platform, con il seguito indie atteso che uscirà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, tutti il 3 settembre.

Con la data ormai fissata, è stato persino condiviso un trailer per la data di uscita di SpeedRunners 2: King of Speed, che offre un altro assaggio del gameplay multiplayer intenso ma emozionante con un tocco competitivo.

Per saperne di più su SpeedRunners 2: King of Speed, abbiamo anche avuto l'opportunità di parlare con Fair Play Labs per saperne di più sul progetto, che potete leggere voi stessi in modo completo qui.