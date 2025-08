Spider-Punk sta per avere il suo film, Daniel Kaluuya per co-scrivere la sceneggiatura

HQ

Sembra che l'ennesimo progetto di Spider-Man sia arrivato su Sony Pictures Animation. Si dice che un film standalone di Spider-Punk sia in fase di sviluppo iniziale, con la star Daniel Kaluuya che ha co-scritto la sceneggiatura insieme ad Ajon Singh.

Deadline riporta che, sebbene i dettagli della trama non siano ancora stati confermati, né lo sono stati i dettagli del casting, potremmo immaginare che Kaluuya riprenderà il ruolo che ha interpretato nel film del 2023 Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Un personaggio di spicco di quel film, Spider-Punk ha raccolto molto interesse da parte dei fan sin dalla sua apparizione nel film Across the Spider-Verse. Apparso per la prima volta nel 2015, il personaggio potrebbe non essere lo Spider-Man con più storia, ma ciò consente a Kaluuya e Singh di creare molte avventure per lui.

Poiché questo progetto è in fase di sviluppo iniziale, immaginiamo che non arriverà prima di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la cui uscita è attualmente prevista per il 2027.