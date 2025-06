Spiegata la faida di Robert Lewandowski con l'allenatore della nazionale polacca

HQ

Robert Lewandowski è senza dubbio il calciatore più famoso della Polonia e indossa la fascia di capitano dal 2013, segnando 85 gol per la Polonia dal 2008. Tuttavia, attualmente è contro l'allenatore della Polonia Michał Probierz e ha detto che non giocherà per la nazionale finché sarà in carica.

Lo ha annunciato lo stesso Lewandowski su X: "Date le circostanze e la perdita di fiducia nell'allenatore della nazionale polacca, ho deciso di astenermi dal giocare per la nazionale polacca finché rimarrà l'allenatore. Spero di avere ancora la possibilità di giocare per i migliori tifosi del mondo".

Da dove vengono i problemi tra l'attaccante del Barcellona e Michał Probierz? Lewandowski ha detto di essere arrabbiato per come è stato informato che l'allenatore ha deciso di cambiare il capitano della squadra, scegliendo il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski. L'allenatore ha detto che questo cambiamento è stato fatto "per il meglio della squadra" e non ha significato una perdita di fiducia nei confronti di Lewandowski, ma il giocatore veterano (compirà 37 anni ad agosto) non è stato contento di come è stato informato.

"Ho ricevuto una chiamata a sorpresa dall'allenatore Michal Probierz che mi informava che aveva deciso di togliermi la fascia. Non ero preparato per questo; Stavo mettendo a letto i miei figli. Non ho nemmeno avuto il tempo di informare la mia famiglia o di parlare con nessuno di quello che era successo, perché pochi istanti dopo è apparso un messaggio sul sito web della PZPN. Il modo in cui me ne hanno parlato mi ha davvero sorpreso", ha detto ai media polacchi, indicando che non è arrabbiato per essere stato escluso come capitano, ma per il modo in cui gli è stato detto.

Secondo Przeglad Sportowy, il resto della squadra polacca sostiene l'allenatore ed è sorpreso dalla reazione di Lewandowski, che potrebbe finire con un ritiro improvviso e senza cerimonie dalla squadra polacca, anche se c'è ancora tempo per sistemare le cose prima della Coppa del Mondo 2026.