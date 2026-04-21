Splatoon Raiders per rafforzare la gamma Nintendo Switch 2 questo luglio
Il gioco atteso ha ricevuto un nuovo trailer per segnare la notizia.
Cerchi altri motivi per prendere la tua Switch 2 quest'estate? Se sì, Nintendo ha alcune informazioni da condividere che assolutamente non vorrete perdere.
Dopo Yoshi e il Misterioso Libro a maggio, questo luglio vedrà l'arrivo di Splatoon Raiders, che offrirà una nuova avventura nella amata serie colorata e scura d'inchiostro.
Descritto come un "gioco focalizzato sul giocatore singolo", il presupposto di Splatoon Raiders è di diventare un meccanico che lavora con il trio musicale noto come Deep Cut per avventurarsi nelle profondità delle Isole Spiraliti e affrontare i Salmonidi mentre si cacciano tesori. Puoi vedere gran parte di questo in azione nel nuovo trailer del gioco qui sotto.
Oltre a questo, Nintendo ha svelato un nuovo amiibo che verrà lanciato insieme a Splatoon Raiders, che vede la partecipazione dei membri di Deep Cut; Friggire, tremare e Big Man. Puoi vedere come appare anche nel trailer sopra.
Nintendo afferma esplicitamente anche che, sebbene Splatoon Raiders sia un'avventura orientata a giocatore singolo, supporta il multiplayer online e localmente con fino a tre altri giocatori.
Per quanto riguarda la data esatta di lancio, Splatoon Raiders debutterà su Switch 2 il 23 luglio 2026, e puoi preordinare il gioco oggi stesso. Sono state condivise anche molte nuove immagini per il gioco, tutte che potete trovare qui sotto.