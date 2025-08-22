news
Splinter Cell: Deathwatch
Splinter Cell: Deathwatch ottiene un teaser trailer, lo spettacolo inizia il 14 ottobre 2025
Netflix ci dà una sbirciatina sulla prossima serie animata di spionaggio per adulti.
Netflix ci ha dato una prima vera sbirciatina sulla serie animata di spionaggio per adulti Splinter Cell: Deathwatch, che debutterà il 14 ottobre 2025.
Derek Kolstad è conosciuto principalmente per John Wick, ma ora è lo sceneggiatore principale e il produttore esecutivo. Guillaume Dousse e Félicien Colmet-Daage sono alla regia. Liev Schreiber interpreta Sam Fisher, ma probabilmente ricordiamo meglio l'attore come Victor Creed (o Sabretooth) in X-Men Origins: Wolverine.
Il teaser non rivela molto, ma Sam Fisher è chiaramente un tizio più anziano e che "questa missione è personale".
Dai un'occhiata al nuovo teaser proprio qui su Gamereactor.
