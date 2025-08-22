Splinter Cell: Deathwatch ottiene un teaser trailer, lo spettacolo inizia il 14 ottobre 2025

HQ

Netflix ci ha dato una prima vera sbirciatina sulla serie animata di spionaggio per adulti Splinter Cell: Deathwatch, che debutterà il 14 ottobre 2025.

Derek Kolstad è conosciuto principalmente per John Wick, ma ora è lo sceneggiatore principale e il produttore esecutivo. Guillaume Dousse e Félicien Colmet-Daage sono alla regia. Liev Schreiber interpreta Sam Fisher, ma probabilmente ricordiamo meglio l'attore come Victor Creed (o Sabretooth) in X-Men Origins: Wolverine.

Il teaser non rivela molto, ma Sam Fisher è chiaramente un tizio più anziano e che "questa missione è personale".

