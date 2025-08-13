Sports Interactive conferma che Football Manager 26 sarà il prossimo gioco della serie

Considerando gli anni e gli anni di esperienze sportive simulate abbastanza decenti che hanno coniato la serie in passato, pochi si sarebbero aspettati che il ciclo di vita di Football Manager 2025 si sarebbe dipanata nel modo in cui ha fatto. Il gioco ha incontrato problemi durante lo sviluppo che alla fine hanno visto Sports Interactive e l'editore Sega ritardare il gioco prima di cancellarlo del tutto. Doveva essere un segno di ciò che il futuro riserva alla serie? Chiaramente no.

Ci è appena stato presentato Football Manager 26. Non ci viene detto molto altro oltre al fatto che questo gioco arriverà al momento, il che significa che non conosciamo una data di uscita precisa né una finestra, o anche su quali piattaforme atterrerà (anche se PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch e probabilmente dispositivi mobili è un'ipotesi decente).

Quello che sappiamo è che questo gioco sarà il prossimo capitolo della serie e che "porterà i giocatori in un viaggio per definire il loro destino calcistico con la nostra esperienza di Football Manager più coinvolgente e visivamente ricca di sempre".

Per aggiungere a questo, Sports Interactive spiega: "Il potenziale della narrazione viene ridefinito portando i giocatori più vicini al cuore del bellissimo gioco.

"Un primo frammento dell'elevata esperienza del Match Day attraverso la lente della licenza ufficiale della Premier League offre solo un assaggio di cosa aspettarsi dopo il passaggio al motore Unity".

Puoi vedere questo frammento di gameplay qui sotto nel trailer di annuncio, con ulteriori informazioni e aggiornamenti che dovrebbero essere "in arrivo".