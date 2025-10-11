Spostati su Jared Leto, David Dastmalchian vuole fare un tentativo a Morbius

HQ

Poiché l'universo dei cattivi di Spider-Man di Sony ha ora (per fortuna) preso a calci il secchio, ci sono speranze che alcuni di questi famosi personaggi alla fine debutteranno nel Marvel Cinematic Universe. Con un nuovo film di Spider-Man in uscita nell'estate del 2026 (supponendo che le riprese riprendano rapidamente dopo l'infortunio di Tom Holland), c'è la possibilità che compaiano alcuni volti sorprendenti, personaggi che altrimenti hanno fallito nei tentativi di Sony?

Con Marvel non è sempre chiaro, ma c'è un uomo che spera che alla fine gli venga data la possibilità di dare vita a un personaggio con cui Sony ha recentemente fatto la cacca regale. Dopo il fiasco del flop e il meme che è stato Morbius, David Dastlmalchian ha rivelato che gli piacerebbe provare a diventare Morbius nel MCU.

Parlando con The Direct, lo stesso uomo che ha interpretato Polka-Dot Man in The Suicide Squad esprime quanto segue.

"Ho sempre voluto prendermi in giroMorbius, il vampiro vivente. Mi piacerebbe avere l'opportunità di interpretare il Dr. Michael Morbius. Oh mio Dio. Ci sono così tanti personaggi fantastici nel MCU, e sono sempre stato un fan dell'horror e dei personaggi più strani. Chiunque provenga dai Vendicatori della West Coast sarebbe divertente per me con cui giocare".

Se non Morbius, Dastlmalchian ha anche notato che sarebbe anche interessato a fare un giro su un altro personaggio vampirico Marvel, aggiungendo:

"Adoro l'idea della versione Marvel di Dracula, che ho sempre amato. Ho pensato che qualsiasi cosa dei mostri, i Midnight Suns, la roba che faceva parte dei vecchi Defenders, sarebbe stata fantastica".

Quindi ecco qua Marvel, ogni volta che arriva il momento di portare un vampiro nel MCU, sai chi chiamare. Pensi che Dastlmalchian sarebbe un buon Morbius o Dracula ?