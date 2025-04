Spotify è inattivo in tutto il mondo per oltre due ore, ma non è un hack di sicurezza

HQ

Se ultimamente hai avuto difficoltà ad entrare in Spotify, non sei solo. Come avrete probabilmente intuito se avete controllato su Twitter o BlueSky per vedere se "eravate solo voi", la piattaforma musicale sta subendo un'interruzione globale. Secondo DownDetector, gli errori hanno iniziato a comparire intorno alle 13:55 BST / 14:55 CEST, con gli utenti che riscontravano errori come 502 HTTP, citando errori del server.

Le denunce di errore segnalate a Spotify sono state contate a decine di migliaia poco dopo, provenienti da tutto il mondo. Mentre l'interruzione globale ha raggiunto le due ore e circolavano voci su un attacco, con dati personali a rischio, Spotify ha pubblicato sul proprio account Status che ciò non è dovuto a una violazione della sicurezza.

"Siamo a conoscenza dell'interruzione e stiamo lavorando per risolverla il prima possibile. Le notizie secondo cui si tratta di un hack di sicurezza sono false", hanno detto.

Nel frattempo, puoi unirti al memefest sui social media in questo momento, è molto divertente mentre ascolti un CD. O la radio. O YouTube.