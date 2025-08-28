Squali robot, blob amorfi e altro ancora ci impediranno di salvare l'umanità in The Last Caretaker

HQ

The Last Caretaker ti vede come l'ultimo robot amichevole rimasto in funzione su una Terra distrutta, con una missione semplice ma estremamente difficile di salvare l'intera razza umana. Come mostrato nel nuovo trailer di gioco, le cose possono diventare piuttosto difficili abbastanza rapidamente nella Terra allagata.

Non solo sarà una lotta per alimentare la tua nave e assicurarti di avere i mezzi per prenderti cura dei "semi" umani che raccogli, ma dovrai anche difendere te stesso e la tua nave dalle cose che hanno conquistato il mondo in assenza dell'umanità.

Macchie di materia carnosa bloccheranno il tuo cammino. Orde di robot in miniatura e macchine più grandi cercheranno di eliminarti nella loro ricerca per mantenere gli esseri umani al sicuro. Può essere un po' difficile, insomma, ma fortunatamente ci sono armi di cui puoi equipaggiarti per combattere contro le minacce che affronti in The Last Caretaker.

Dai un'occhiata al trailer di gioco qui sotto e tieni d'occhio le nostre impressioni sulla Gamescom in arrivo a breve.