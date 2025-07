Square Enix condivide le illustrazioni ufficiali da Final Fantasy IX

HQ

Come forse saprai, da tempo si vocifera (e persino ufficialmente sottinteso) che il preferito dai fan Final Fantasy IX sarebbe stato il prossimo gioco a ricevere il trattamento di remake da Square Enix, con diversi pesi massimi nella cosiddetta industria degli insider che affermano che è davvero in arrivo.

Un momento ragionevole per annunciareFinal Fantasy IX un remake sarebbe il 25° anniversario, che cade questo lunedì 7 luglio. E a quanto pare Square Enix sembra interessato a celebrare il suo vecchio classico e ora ha iniziato a condividere la nuovissima Final Fantasy IX art - creata dal character designer Toshiyuki Itahana - tramite Instagram, riconoscendo anche l'anniversario del gioco.

Naturalmente, ciò non significa necessariamente nient'altro che vogliono celebrare il gioco, ma molti sospettano che ciò che stiamo vedendo ora siano immagini create per il presunto remake e le speculazioni stanno dilagando tra i fan. In ogni caso, dai un'occhiata all'arte ufficiale appena prodotta da Final Fantasy IX, è qualcosa che non vediamo da 25 anni.

Qual è la tua teoria personale sul perché Square Enix stanno facendo quest'arte?

<social>https://www.instagram.com/finalfantasy/p/DLlhFZNRq01/</social>

<social>https://www.instagram.com/finalfantasy/p/DLjKBdyRIp9/</social>