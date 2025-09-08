Square Enix: FFVII: Remake - Part 3 e Kingdom Hearts IV lo sviluppo sta "procedendo senza intoppi"

HQ

Se c'è una cosa che i fan di Square Enix sanno, è che il veterano Tetsuya Nomura non funziona rapidamente. Il lavoro su Kingdom Hearts II è iniziato nel 2005 prima di essere finalmente rilasciato nel 2019, e Final Fantasy XV è iniziato nel 2006 ed è stato presentato per la prima volta nel 2016 - e questi sono solo due esempi in cui il lavoro ha richiesto anni (a volte così a lungo che i progetti hanno dovuto essere consegnati ad altri).

Significa questo che dovremmo prepararci ad avere la pazienza di un angelo per i suoi prossimi titoli Kingdom Hearts IV e Final Fantasy VII: Remake - Part 3 ? No, non necessariamente. Durante uno streaming chiamato Final Fantasy VII: Ever Crisis 2nd Anniversary, andato in onda durante il fine settimana, Nomura ha colto l'occasione per dare alcune notizie sui suoi progetti in corso.

Riguardo al remake, ha detto:

"... Le cose stanno procedendo senza intoppi. Non posso davvero dire di più - se all'improvviso dicessi, 'Beh, in realtà...', tutti sarebbero davvero sorpresi! Quindi sì, le cose si stanno muovendo senza intoppi e i tempi di rilascio sono già stati decisi. Stiamo andando avanti secondo quel programma in questo momento, quindi state tranquilli e siate pazienti".

Ha anche avuto notizie positive sul prossimo Kingdom Hearts, concludendo:

"Kingdom Hearts IV si sta muovendo costantemente in avanti secondo il programma, quindi per favore non vedo l'ora."

Probabilmente non dovremmo aspettarci un'uscita a breve, ma sembra certamente promettente e speriamo di poterci godere entrambi entro pochi anni.