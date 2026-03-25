Square Enix in cima alla classifica editori 2026 di Metacritic

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È quel periodo dell'anno in cui Metacritic raccoglie e raccoglie un sacco di informazioni su come si sono comportati i rispettivi editori di videogiochi nell'ultimo anno solare. I dati vengono raccolti tenendo conto del Metascore medio di tutti i giochi rilasciati da un editore, oltre al totale dei giochi lanciati e di quanti di questi sono classificati come "Ottimi" giochi (Metascore di 90 o superiore), "Brutti" (49 o inferiore) o "Buoni" (almeno un punteggio di 75). A tal fine, nonostante Sega abbia dominato le classifiche nel 2025, questa volta un altro editore giapponese è salito tra i migliori del mercato.

Square Enix ha ottenuto il primo posto con un punteggio totale di 330,5 punti, dovuto in gran parte al fatto che ha lanciato nove prodotti che si classificano almeno come buoni e uno di questi è un grande progetto, con Final Fantasy VII: Rebirth su PC.

Metacritic parla di Square Enix in cima alle classifiche con: "Classificandosi al #1 per la prima volta nei nostri 16 anni di compilazione di queste classifiche, l'editore giapponese Square Enix ha ricevuto recensioni positive per ogni sua uscita del 2025, aumentando al contempo la media Metascore di cinque punti rispetto all'anno precedente. Una varietà di titoli di Final Fantasy e Dragon Quest ha ottenuto ottimi punteggi per l'editore lo scorso anno (e anche all'inizio del 2026), mentre anche la sua uscita "peggiore" del 2025, SaGa Frontier 2 Remastered, ha ricevuto l'approvazione della critica."

Per quanto riguarda il resto della top ten, potete vedere queste informazioni qui sotto, con i principali nomi che non sono entrati nella top ten come Ubisoft (11°), Nintendo (12°), Sony (21°) e Bandai Namco (24°).



Square Enix - 330,5 punti

Gamirror Games - 322,4 punti

Capcom - 322,2 punti

Thunderful - 306,8 punti

Microsoft - 305,7 punti

Take-Two Interactive - 304,0 punti

Sega - 303,9 punti

Electronic Arts - 302,9 punti

Dotemu - 302,2 punti

Raw Fury - 301,0 punti



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