Square Enix voleva chiudere Final Fantasy XI l'anno scorso, ma l'interesse dei fan era troppo alto

Ci sono molti giochi live service che falliscono e annaspano, alcuni hanno a malapena la possibilità di stare in piedi da soli prima di essere chiusi. Concord, XDefiant, Call of Duty: Warzone Mobile, diamine anche Hyenas che non ha mai raggiunto la sua data di lancio... Ma questa base di giocatori incoerente o carente non si applica a Final Fantasy XI.

Nonostante sia stato lanciato originariamente nel lontano 2002 in alcune regioni, il MMORPG ha ancora una base di fan così attiva e vivace che Square Enix non può chiudere il gioco. Ciò è stato confermato in un'intervista con Dengeki Online (grazie, Automaton), in cui il produttore e regista Yoji Fujito osserva che il gioco avrebbe dovuto essere chiuso nel 2024, ma l'enorme numero di fan ha impedito questo destino.

"C'era una reale possibilità che il 2024 sarebbe stato l'anno in cui gli aggiornamenti sarebbero finiti, con il gioco che sarebbe passato a una cosiddetta modalità di manutenzione, in cui sarebbe stata eseguita solo la manutenzione del sistema".

Fujito continua: "Abbiamo pensato, se The Voracious Resurgence si fosse concluso e FFXI avesse chiaramente iniziato a perdere il suo slancio, allora forse avremmo dovuto prepararci a finirlo. Ma non è successo. L'ho preso come un segno che dovremmo continuare a gestire il gioco".

La domanda ora si sposta su quanto tempo il gioco può continuare a funzionare, poiché attualmente è uno dei MMORPG più longevi in funzione.