Sta succedendo: questa settimana ci sarà un annuncio speciale su Hollow Knight Silksong

È ora di togliere il naso da clown: la rivelazione che i fan di Hollow Knight hanno atteso con impazienza per quello che sembra un'eternità sta accadendo questa settimana. Come previsto, Hollow Knight Silksong sarà presente alla Gamescom (dopotutto è nello stand Nintendo per Switch 2). Tuttavia, se vi aspettavate un annuncio durante l'Opening Night Live della Gamescom di stasera, potremmo dover aspettare ancora un po'.

Esattamente 48 ore: il Team Cherry ha annunciato un annuncio speciale su Hollow Knight: Silksong, il giovedì 21 agosto alle 7:30 PT. Ovvero 15:30 BST, 16:30 CEST.

Quindi, dopo anni e anni di attesa per le notizie di Silksong, sembra che manchino due giorni per scoprire quando uscirà Hollow Knight Silksong. Il sequel dell'acclamato metroidvania è stato annunciato a febbraio 2019 e pochi potevano immaginare che ci sarebbe voluto così tanto tempo al team australiano per finirlo...