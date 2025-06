Stabile del candidato presidenziale colombiano dopo un colpo di pistola alla testa durante l'evento della campagna elettorale Il senatore Miguel Uribe rimane in terapia intensiva dopo l'intervento chirurgico, mentre le autorità indagano sull'attacco politico.

Ora sappiamo che il senatore dell'opposizione Miguel Uribe è in condizioni stabili dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a Bogotá, a seguito di una sparatoria durante un evento elettorale, secondo sua moglie e l'ospedale che lo ha in cura.



Candidato presidenziale colombiano colpito alla testa durante l'evento della campagna.



"Miguel è uscito dall'intervento chirurgico, ce l'ha fatta. Ogni ora è un'ora critica. Ha combattuto la sua prima battaglia, ed è andata bene", ha detto domenica ai media locali sua moglie Maria Claudia Tarazona, entrambi genitori di un figlio piccolo. "Ci vorrà del tempo". Nel frattempo, le autorità hanno confermato l'arresto di un minore presumibilmente coinvolto, mentre il governo si è impegnato a identificare i responsabili dell'attacco. Funzionari di diversi paesi hanno condannato l'incidente, con tensioni crescenti per la retorica politica. BOGOTÀ, COLOMBIA - 16 AGOSTO 2023. Il senatore Miguel Uribe Turbay alla marcia per chiedere l'impeachment di Gustavo Petro. Protesta pacifica. La Marcha de la Mayoria // Shutterstock