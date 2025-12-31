S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl rilascia un teaser atmosferico per il 2026

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha avuto un anno davvero intenso nel 2025. Dopo il lancio a fine 2024 su PC e Xbox Series X/S, IL RITORNO DI GSC GAME WORLD AL MONDO DELLE CREATURE MUTATE E DELLE STRANE ANOMALIE HA VISTO LA RIPARAZIONE DI MOLTI DEI SUOI BUG, OLTRE ALL'INTRODUZIONE DI NUOVI CONTENUTI TRAMITE AGGIORNAMENTI. Il gioco è stato poi lanciato su PS5 all'inizio dell'anno, e ora GSC Game World guarda al 2026.

"C'è ancora tanto che vogliamo condividere con te, e non vediamo l'ora di immergerci insieme nel 2026. Il primo DLC della storia sta procedendo bene, e stiamo anche lavorando a un importante aggiornamento di una versione più recente di Unreal Engine 5 per rendere la Zona ancora più stabile e splendida," anticipano gli sviluppatori in un nuovo post su Steam. "Fai parte di questa famiglia per anni — attraverso ogni anomalia e artefatto — e il 2025 è stato altrettanto speciale grazie a te. Grazie dal profondo del cuore per la vostra pazienza, la vostra passione e il vostro sostegno. Ci fa davvero andare avanti."

Nel video qui sotto, vediamo la nebbia sollevata da un nuovo ambiente, mostrando un piccolo incendio, due corpi e una quantità attesa di desolazione intorno a noi. Mentre la nebbia si dirada, vediamo una struttura enorme in lontananza, veicoli corazzati e un cartello con scritto "ЧАЕС." Grazie all'utile commentatore su YouTube RafaelW8, sappiamo che questo sta per "Chornobylska atomna elektrostantsiia", ovvero Centrale Nucleare di Čenobyl o CNPP. È probabile che questa sarà la nostra ambientazione per il prossimo DLC della storia.