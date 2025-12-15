S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl si espande domani con un enorme aggiornamento gratuito con ore di nuovi contenuti

HQ

Il Natale è arrivato in anticipo in S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Zone. Come annunciato da Mykyta Horodyvskyi, Brand Manager di GSC Game World, Stories Untold, un DLC gratuito che include molti nuovi contenuti per il gioco, sarà rilasciato domani, 16 dicembre, e sarà completamente gratuito.

Questo aggiornamento presenta una nuova serie di otto missioni che "richiederanno ore per essere completate". Inoltre, ci saranno sette nuove location da visitare ed esplorare in profondità, oltre a sei nuovi personaggi, ognuno con la propria storia e retroscena, e una nuova arma unica da ottenere. Ci sarà anche un nuovo Hub nella regione della Foresta Bruciata con tutti gli operativi (Medico, Tecnico, Mercante e Guida) disponibili.

Se non hai ancora giocato S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, il gioco è disponibile su Xbox e PC da un po' di tempo, ed è stato anche rilasciato su PlayStation 5 all'inizio di quest'anno.

Controllerai i nuovi contenuti di S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl? Guarda il trailer qui sotto.