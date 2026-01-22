Stan Wawrinka, 40 anni, vince un match di 4 ore e mezza in 5 set a 40 all'Australian Open

HQ

Quando parliamo di tennisti attivi più anziani, spesso pensiamo a Novak Djokovic e alla sua incredibile forma a 38 anni. Ma c'è un altro tennista nell'élite che ancora emoziona, ed è ancora più anziano: lo svizzero Stan Wawrinka, che compirà 41 anni a maggio e ha appena offerto una delle partite più emozionanti dell'Australian Open 2026 finora, battendo il 21enne qualificato Arthur Gea 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6(3) in 4 ore e 33 minuti.

Wawrinka, attualmente classificato 139º al mondo, è stato un tempo numero 3 al mondo e ha vinto tre Grand Slam, Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016, 16 titoli ATP in totale.

Spesso all'ombra del grande Roger Federer, Wawrinka è uno degli atleti svizzeri di maggior successo di tutti i tempi, e vincere un incontro di quattro ore e mezza e cinque set (che si conclude con un tie-break di dieci punti) a 40 anni è un'impresa che pochi giocatori raggiungeranno mai. In effetti, è già diventato l'uomo più anziano ad aver raggiunto il terzo turno del Grande Slam australiano dai tempi di Ken Rosewall, a 44 anni, nel 1978.

Wawrinka ha già confermato di voler ritirarsi a fine stagione, ma questa partita, indipendentemente da ciò che accadrà tra due giorni, sarà ricordata per sempre. "Non sono più giovane, quindi ho bisogno della tua energia. È una sensazione incredibile essere su questo campo e avere così tanto supporto straordinario", ha detto, esausto dopo la partita.

Il prossimo rivale di Stan Wawrinka sarà il numero 9 al mondo Taylor Fritz.