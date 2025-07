Star Fox diventa traballante - Rumble arriva nel classico SNES

HQ

Per quelli di voi che erano in giro durante l'era N64 e hanno avuto la gioia di giocare a Lylat Wars (come veniva chiamato qui in Europa), è probabile che la caratteristica più rivoluzionaria del gioco abbia lasciato un'impressione duratura: il rumble.

Sentire il gioco prendere vita attraverso le vibrazioni nel controller era davvero strabiliante all'epoca, anche se ora lo diamo per scontato. Ma il primo gioco, Star Fox (Star Wing in Europa), notoriamente non aveva questa caratteristica. Questo problema è stato risolto.

Grazie a un nuovissimo hack ROM chiamato Star Fox - Shindou Edition, il force feedback è stato aggiunto al titolo originale SNES del 1993. Il progetto proviene dagli sviluppatori veterani Sunlit e KandoWontu, insieme a Randy Linden, noto soprattutto per lo sviluppo di una specifica di rumble proprietaria per i giochi a corsa limitata.

La patch funziona sull'hardware SNES reale con FXPak Pro e un controller SNES personalizzato di Limited Run Games che supporta il rumble. Funziona anche con altri controller con capacità di vibrazione in combinazione con l'emulatore Mesem 2. Il team scrive:

"La patch è stata testata e progettata principalmente attorno al controller LRG, quindi si ritiene che il rombo potrebbe non essere il più forte per coloro che giocano sull'emulatore. Di conseguenza, probabilmente dovrai modificare il cursore nelle impostazioni per inserirlo al massimo, per ottenere i migliori risultati.

Bello? Oh, assolutamente. E ancora meglio: la patch è compatibile con tutte le versioni di Star Fox, comprese le versioni giapponese, statunitense ed europea. Questo è un buon motivo per tornare a questo classico e abbattere di nuovo Andross.