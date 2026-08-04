Star Trek: Legends non sarà più giocabile tra un mese

Un altro gioco sta andando come il dodo. Lo sviluppatore Tilting Point ha annunciato che il suo RPG cosmico, Star Trek: Legends, è ora in fase di scadenza, con una chiusura ufficiale a meno di un mese.

Come confermato in un post su Steam, il progetto ha iniziato il processo di chiusura, con il passo successivo che è la rimozione dai negozi digitali il 20 agosto, tutto questo prima che il progetto venga completamente rimosso dal lavoro già dal 3 settembre.

"Oggi condividiamo la difficile notizia che Star Trek: Legends sarà al tramonto.

"Come parte di questo processo, Star Trek: Legends non sarà più disponibile per il download dai negozi digitali a partire dal 20 agosto 2026. I giocatori che hanno già scaricato il gioco prima di questa data potranno comunque giocare fino al 3 settembre 2026, quando il gioco sarà ufficialmente rimosso offline e non sarà più giocabile."

Parlando ulteriormente di questa scelta, Tilting Point aggiunge: "Vogliamo ringraziare sinceramente ogni giocatore che ci ha accompagnato in questo viaggio. Il vostro supporto, passione, feedback e dedizione nel corso degli anni hanno significato il mondo per il nostro team."

Non ci sono piani per rendere il gioco disponibile in uno stato offline, il che significa che quando arriverà il 3 settembre non potrai accedere a questo gioco, quindi se eri indeciso, hai circa quattro settimane per provarci.