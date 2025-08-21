Star Trek: Voyager - Across the Unknown annunciato per console e PC

L'editore Daedalic Entertainment e lo sviluppatore GameXcite hanno rivelato Star Trek: Voyager - Across the Unknown, un gioco per giocatore singolo in cui i giocatori assumono il ruolo di capitano della nave stellare U.S.S. Voyager. Il gioco sembra seguire la premessa della serie TV, con il giocatore incaricato di guidare la Voyager a casa dopo essere rimasto bloccato in un quadrante lontano sul lato opposto della galassia. Tuttavia, ci saranno anche scenari "what-if" che divergono dalla trama originale dello show. Daedalic descrive il progetto come segue:

"Ambientato a bordo della U.S.S. Voyager e nelle profondità inesplorate del Quadrante Delta, Star Trek Voyager: Across the Unknown invita i giocatori a rivivere e ridefinire il viaggio di ritorno sulla Terra della leggendaria astronave. Il gioco fonde esplorazione, gestione della nave e delle risorse, elementi roguelite e scelte significative. Sperimenta le dinamiche dell'equipaggio e una nuova interpretazione di un amato universo fantascientifico, con scenari ipotetici che aprono nuove possibilità".

Star Trek: Voyager - Across the Unknown è previsto per Playstation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC, anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita. Un primo trailer è disponibile qui sotto.