Star Trek: Voyager - Across the Unknown che uscirà a febbraio, avrà una versione per Switch 2

Buone notizie, Star Trek fan! L'editore Daedalic Entertainment e lo sviluppatore gameXcite hanno condiviso una marea di nuove informazioni sul prossimo progetto Star Trek: Voyager - Across the Unknown, dettagli che includono la data di uscita fissa, una nuova piattaforma pianificata, preordini, demo disponibili e altro ancora.

Per cominciare, il gioco uscirà il 18 febbraio e non solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ma ora anche su Nintendo Switch 2. Il titolo in arrivo avrà un lancio simultaneo su ciascuna di queste piattaforme e, se sei interessato a assaggiare l'azione per vedere se questo gioco fa per te, la buona notizia è che una demo è ora disponibile su PS5 e Xbox Series X/S, che è una versione aggiornata di quella attualmente accessibile per PC. Gli utenti di Switch 2 avranno accesso a questa demo "presto".

Oltre a questo, i preordini per il gioco sono ormai stati aperti su tutte le piattaforme, se vuoi registrare il tuo interesse in anticipo e in anticipo, e allo stesso modo è stato confermato che sarà offerto un Deluxe Edition che include "nuove missioni, nuovi eroi reclutabili e potenti tecnologie tratte da incontri alieni chiave nel Quadrante Delta."

Per quanto riguarda ciò che questo gioco intende offrire, vedrà i giocatori sedersi al posto del Capitano nel U.S.S. Voyager e dovranno andare coraggiosamente dove nessuno è mai andato prima nel Delta Quadrant. È un gioco di gestione delle risorse e delle navi, esplorazione, presa di decisioni, e tutto questo affrontando elementi roguelite e scelte significative. Naturalmente, di fronte all'ignoto, questo può portare a dilemmi complessi da risolvere.

Partirete Star Trek: Voyager - Across the Unknown il mese prossimo?