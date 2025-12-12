Star Wars: Galactic Racing annunciato e sembra splendido

Le voci si sono rivelate vere: un nuovo gioco di Star Wars è stato presentato ai Game Awards, e il titolo rivela chiaramente di cosa si tratta. Stiamo parlando di Star Wars: Galactic Racer, un gioco di corse ambientato in diverse località della vecchia galassia di George Lucas - ma apparentemente non particolarmente collegato ai vecchi giochi di podracer.

Qui, gareggi contro altri guidatori con veicoli che ricordano le versioni potenziate del vecchio landspeeder di Luke di Tatooine. Il trailer non ha rivelato molti dettagli sul gameplay, ma è chiaro che ci saranno gare spettacolari tra Star Destroyer schiantati (forse il pianeta Jakku?), pianeti ghiacciati e altre località nel cosiddetto Outer Rim.

Il tramo della gara è descritto come segue:

"Con l'Impero scomparso e la galassia in ricostruzione, viene formata la Lega Galattica: un circuito sotterraneo e non autorizzato dove i sindacati finanziano il caos e si forgiano campioni."

Star Wars: Galactic Racer uscirà il prossimo anno su PC (Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series S/X - e puoi trovare il primo trailer qui sotto.