Voce: Sta arrivando l'annuncio di un gioco di corse di Star Wars

HQ

All'inizio di dicembre, abbiamo riportato che l'insider Kurakasis aveva detto che un importante gioco di Star Wars era in lavorazione, affermando qualche giorno dopo che nel titolo c'era "Old Republic". Ieri abbiamo riportato che sembra esserci un remake di Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords in fase di pianificazione, che si potrebbe sospettare fosse il titolo a cui Kurakasis si riferiva.

Ma a quanto pare ci sono altri in lavorazione, dato che ora scrive lo stesso insider che "Sta per arrivare un altro annuncio di un gioco di Star Wars, e il suo titolo termina con 'Racer'. Il candidato più probabile è probabilmente un gioco di corse di pod, ma potrebbe ovviamente essere anche qualche forma di corse di kart, corse spaziali o praticamente qualsiasi altra cosa.

Non ci sono ulteriori dettagli, ma considerando che i Game Awards sono stasera, potremmo scoprire di più molto, molto presto. Fino ad allora, ricordate che si tratta solo di una voce, anche se la fonte è superiore alla media per quanto riguarda le fughe di notizie.