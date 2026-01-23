Star Wars: Maul - Shadow Lord per il debutto su Disney+ ad aprile

HQ

Disney ha condiviso il primo trailer dell'attesa e imminente Star Wars: Maul - Shadow Lord, una serie animata in cui l'iconico Sith Lord diventa il protagonista di una narrazione che sembra molto violenta e ricca di azione.

La premessa sembra ruotare attorno a Maul che è semplicemente una spina nel fianco del Empire, costantemente pronto a causare scompiglio e a sconvolgere i piani del Emperor, nel tentativo di colpire il suo ex maestro che lo aveva lasciato morire dopo il duello con Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi. La serie ha lo slogan: "Le catene possono essere spezzate. Gli imperi possono essere frantumati", il che sottolinea il punto.

Per quanto riguarda la data in cui Maul - Shadow Lord andrà in onda in anteprima, è previsto per Disney+ il 6 aprile, con una prima in due episodi per dare il via al tutto. Anche se ci sarà un trailer ufficiale più grande più vicino all'arrivo dello show, puoi vedere il trailer teaser emozionante qui sotto.