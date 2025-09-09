Star Wars Outlaws la demo per Switch 2 arriverà "entro la fine dell'anno"

HQ

Non tutti i costosi giochi di terze parti sono stati elogiati per il loro funzionamento su Switch 2, ma ci sono ovviamente quelli che hanno avuto più successo, come Cyberpunk 2077 e Hogwarts Legacy. e Star Wars Outlaws.

Quest'ultimo è stato costantemente elogiato per il modo in cui Massive Entertainment è riuscita a includere tutto, dai formati più potenti e ha superato di gran lunga le aspettative. E il fatto è che sono così sicuri di sé che sono disposti a lasciarti provare il gioco da solo.

Tramite una cosiddetta FAQ sul rilascio, Ubisoft sta ora rispondendo alle domande sulla versione Switch 2, commentando una possibile demo e scrivendo:

"La demo sarà disponibile su Nintendo Switch 2 entro la fine dell'anno, condivideremo presto ulteriori informazioni".

Non sappiamo esattamente quando sarà "presto", ma ci sono voci di un Nintendo Direct nel corso della settimana, che potrebbe essere un'ottima opportunità per dirci di più su una demo - e forse lasciarla cadere...