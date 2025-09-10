Star Wars Outlaws ottiene una messa a punto per Nintendo Switch 2 con la prima patch

HQ

Star Wars Outlaws non ha avuto il lancio più forte quando è uscito poco più di un anno fa, e bug e problemi di prestazioni, così come problemi con la meccanica stealth di base, hanno fatto sì che quello che era destinato ad essere il primo grande gioco open-world di Star Wars sia passato a pieni voti. Tuttavia, ha resistito abbastanza a lungo da consentire a un gruppo di ribelli di Massive di sistemare tutto e rilasciare due espansioni, che hanno reso il gioco molto più completo e completo.

Lo scorso giovedì 4 settembre è stata rilasciata la versione per Nintendo Switch 2 di Star Wars Outlaws e, con sorpresa di molti, si è rivelata una delle migliori porting per la nuova console di Nintendo, inclusi tutti i contenuti rilasciati. Ma come con qualsiasi versione, ci sono sempre piccoli problemi da correggere e ora Massive ha rilasciato la prima patch (Title Update 1) per Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2.

In realtà si tratta solo di alcune modifiche alle missioni, in cui alcuni NPC non apparivano come dovrebbero, e di miglioramenti generali delle prestazioni. Si tratta di una nota sulla patch abbastanza breve e vi abbiamo lasciato con le note complete sulla patch di seguito:

Star Wars Outlaws - Note sulla patch dell'aggiornamento 2 del titolo Nintendo Switch 1

Gameplay generale



Risolti diversi problemi per cui gli NPC non si generavano, ad esempio quando inseguivano Kay durante la missione "Crashed" su Toshara



Ridotta la probabilità che Kay rimanga bloccato durante l'attraversamento dell'ambiente



Migliorato il nascondiglio e il rilevamento quando ci si trova nell'erba alta su Akiva



Vari miglioramenti della stabilità e altre correzioni minori



Grafica



Miglioramenti apportati alla qualità visiva quando ci si muove rapidamente nel mondo o si utilizza il binocolo, con meno "pop in"



Sfarfallio ridotto con fumo e illuminazione



Ombre migliorate ai bordi dello schermo quando ci si sposta in città e stazioni



Migliore qualità di foglie, stoffe e altri oggetti che lasciano passare la luce



Varie altre piccole correzioni e miglioramenti visivi



Macchina fotografica

Risolto il problema con il movimento della telecamera quando si attraversavano determinati oggetti in determinati modi con Kay

UI



Risolto il problema con i tipi di immagine del controller e i messaggi dei pulsanti direzionali quando si passa dal Joy-Con al Pro Controller e viceversa



Risolto il problema con l'HUD dell'inventario dei gadget che non si ridimensionava quando si utilizzavano le impostazioni di ridimensionamento personalizzate preimpostate per il palmare



Pacchetto Storia Wild Card



Risolto un problema per cui i PNG non venivano evidenziati quando si usava Nix per piazzare una carta



Pacchetto Storia La Fortuna di un Pirata



I Mynocks ora sono visibili quando sono attaccati alla tua nave



Hai giocato a Star Wars Outlaws e hai intenzione di dare una possibilità al titolo per Nintendo Switch 2?