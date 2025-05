Starbreeze prende il controllo dei diritti di pubblicazione di Payday 3

HQ

Lo sviluppatore di Payday 3, Starbreeze, ha acquisito completamente i diritti di pubblicazione del gioco da Plaion. L'accordo ha visto Starbreeze effettuare un'emissione diretta di 147.676.204 azioni di classe B, per un importo di 33 milioni di corone svedesi (circa 2,6 milioni di sterline).

"Questo accordo consente a Starbreeze di acquisire completamente i diritti di pubblicazione di Payday 3 da Plaion, accelerare in modo significativo la nostra roadmap di sviluppo dei contenuti e perseguire opportunità strategiche più ampie per il franchise PAYDAY nel suo complesso", ha dichiarato Thomas Lindgren, membro del consiglio di amministrazione di Starbreeze.

Se da un lato questo potrebbe porre fine all'attuale accordo tra lo sviluppatore e Plaion, dall'altro getta le basi per una collaborazione altrove in futuro, in particolare per i futuri progetti Payday, come osserva Starbreeze.

Payday 3 ha avuto un rilascio piuttosto travagliato. Lanciato per la prima volta con un'accoglienza mista nella migliore delle ipotesi, il gioco da allora ha cercato di recuperare i suoi fan. Dovremo vedere se una roadmap di contenuti accelerata riuscirà a coinvolgere più persone nell'esperienza di rapina, ma per ora il potere è tutto con Starbreeze.

Payday 3 è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.