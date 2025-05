Stardew Valley un creatore potrebbe fare un sequel un giorno

HQ

Eric "ConcernedApe" Barone, meglio conosciuto per la suaStardew Valley creazione molto popolare, ha rivelato in una recente intervista con TigerBelly che potrebbe vedersi fare un sequel un giorno. Tuttavia, ha anche sottolineato quanto sia più facile aggiungere contenuti a un gioco già finito piuttosto che iniziare qualcosa di completamente nuovo da zero:

"Tutti i sistemi, tutti i sistemi principali, sono già pronti. Queste sono le cose che non sono divertenti da fare. Quando faccio un aggiornamento per Stardew Valley ora, è come, sai, oh, butta dentro questo, butta dentro quello. Aggiungiamo la pioggia verde, come queste idee casuali e stravaganti. Potrei alla fine fare un Stardew Valley 2, ad essere onesti".

Naturalmente, vale la pena notare che un sequel è probabilmente ancora lontano. Barone è attualmente in fase di sviluppo di un gioco completamente diverso chiamato Haunted Chocolatier. Allo stesso tempo, ha in programma di continuare ad aggiungere contenuti anche a Stardew Valley - infatti, in precedenza aveva detto che il suo sogno sarebbe stato quello di continuare ad aggiornarlo anche tra 50 anni.