Starfield potrebbe arrivare su Switch 2

Quando Starfield è stato lanciato un anno fa, le aspettative erano a dir poco astronomiche. Microsoft e Xbox avevano spinto una massiccia campagna di marketing che ha portato l'hype al punto di ebollizione, tanto che molti giocatori alla fine hanno ritenuto che il gioco non fosse all'altezza di tutto ciò che era stato promesso. Per alcuni, è diventata anche una delle più grandi delusioni di questa generazione.

Ma liquidare Starfield come un fallimento sarebbe esagerato. Sebbene le recensioni siano state certamente contrastanti, il gioco è comunque riuscito ad attirare un pubblico fedele e a raggiungere il successo commerciale. Dalla sua uscita, sono circolate voci sull'arrivo del gioco su piattaforme oltre Xbox e PC. E ora, un nuovo rapporto suggerisce che Starfield potrebbe effettivamente dirigersi verso l'imminente Switch 2 di Nintendo, anche se non prima del prossimo anno.

Questo, almeno, è ciò che sostiene l'insider del settore Nate The Hate, affermando che Bethesda non solo prevede di portare Starfield su PlayStation 5 di Sony, ma anche su Switch 2. Scrive:

"Indiana Jones e il Grande Cerchio non sarà l'unico gioco di Bethesda in arrivo su Nintendo Switch 2 nel 2026. Vedi quel pianeta? Puoi andarci. Oltre ad arrivare su PS5... Starfield è previsto per l'uscita su Nintendo Switch 2 nel 2026.

Vorresti giocare a Starfield su Switch 2?