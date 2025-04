Starless Abyss ora disponibile su Steam

Questa settimana ci sono state molte notizie nel settore che si sono messe in ombra a vicenda. Uno dei più grandi è stata l'inaspettata uscita di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, che è stato uno shock per gli sviluppatori che volevano lanciare il loro progetto questa settimana solo per vedere un transatlantico investirli. Uno di questi casi riguarda Starless Abyss , sviluppato da Konafa Games e distribuito da No More Robots.

Il titolo è un costruttore di mazzi con un'estetica inquietante, basata su Eldritch. Seguiamo una narrazione in cui la Terra è caduta e gli occultisti hanno collaborato con la scienza per affrontare l'imminente Eldritch. Devi fermare una minaccia aliena in questo roguelike a turni con un'ambientazione intergalattica.

Il gioco ha una demo disponibile, che ha ricevuto ottime recensioni su Steam, e di seguito è stato rilasciato un nuovo trailer. Se ti piacciono i giochi di mazzi o le storie legate al cosmico, ti invitiamo a provarlo e a farci sapere cosa ne pensi.