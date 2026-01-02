Starlink per abbassare le orbite satellitari per aumentare la sicurezza spaziale nel 2026

HQ

Starlink inizierà ad abbassare l'orbita dei suoi satelliti da circa 550 chilometri a circa 480 chilometri durante il 2026, ha dichiarato giovedì Michael Nicolls, vicepresidente dell'ingegneria Starlink di SpaceX.

La riconfigurazione mira a migliorare la sicurezza spaziale riducendo il rischio di collisioni in zone orbitali sempre più affollate. Secondo SpaceX, meno oggetti detriti e costellazioni satellitari pianificate operano sotto i 500 chilometri, riducendo la probabilità complessiva di incidenti.

La decisione segue una rara anomalia in orbita segnalata a dicembre, quando un satellite Starlink ha subito un guasto che ha generato una piccola quantità di detriti e perso le comunicazioni. SpaceX ha dichiarato che il satellite è rapidamente sceso di quota, suggerendo un'esplosione a bordo.

Con quasi 10.000 satelliti già schierati, Starlink è il più grande operatore satellitare al mondo, mentre la competizione accelera per dispiegare enormi costellazioni per servizi di banda larga, comunicazioni e osservazione della Terra.

Michael Nicolls su X:

Starlink sta iniziando una significativa riconfigurazione della sua costellazione satellitare focalizzata sull'aumento della sicurezza spaziale. Stiamo abbassando tutti i satelliti @Starlink in orbita a ~550 km a ~480 km (~4400 satelliti) nel corso del 2026. Il calo dei proiettili è strettamente coordinato con altri operatori, regolatori e USSPACECOM.

Abbassare i satelliti comporta la condensazione delle orbite Starlink e aumenterà la sicurezza spaziale in diversi modi. Con l'avvicinarsi del minino solare, la densità atmosferica diminuisce, il che significa che il tempo di decadimento balistico a una data quota aumenta - abbassarsi comporterà una riduzione dell'>80% del tempo di decadimento balistico nel minimo solare, o una riduzione di 4+ anni a pochi mesi. Di conseguenza, il numero di oggetti detriti e costellazioni satellitari pianificate è significativamente inferiore a meno di 500 km, riducendo la probabilità aggregata di collisione.

I satelliti Starlink hanno un'affidabilità estremamente elevata, con solo 2 satelliti morti nella loro flotta di oltre 9000 satelliti operativi. Tuttavia, se un satellite fallisce in orbita, vogliamo che scavi il più rapidamente possibile. Queste azioni miglioreranno ulteriormente la sicurezza della costellazione, in particolare con rischi difficili da controllare come manovre e lanci non coordinati da parte di altri operatori satellitari.