Starmer si dirige a Pechino mentre il Regno Unito ricalibra i rapporti in un Occidente instabile

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer si reca questa settimana in Cina per la prima visita di un leader britannico dal 2018, segnando un timido riavvio delle relazioni dopo anni di tensioni diplomatiche. Accompagnato da oltre 50 leader aziendali, Starmer si prepara a incontrare il Presidente Xi Jinping e il Premier Li Qiang, sostenendo che la Gran Bretagna non può ignorare il peso economico della seconda economia mondiale se vuole stimolare la crescita interna.

La visita arriva in un momento delicato, mentre i paesi occidentali rivalutano le loro relazioni globali in un contesto di crescente imprevedibilità da parte degli Stati Uniti sotto Donald Trump. Starmer ha insistito che un coinvolgimento più profondo con la Cina non mina i stretti legami della Gran Bretagna con Washington, ma riflette piuttosto uno sforzo pragmatico per proteggere gli interessi del Regno Unito in un contesto internazionale più volatile.

Tuttavia, il viaggio ha riacceso il dibattito sui rischi per la sicurezza legati a Pechino, dalle preoccupazioni di spionaggio alla posizione della Cina su Ucraina e Hong Kong. Starmer ha difeso il suo approccio come uno di "pragmatismo britannico", rifiutando l'idea che il Regno Unito debba schierarsi e presentando la visita come un tentativo di consolidare le posizioni economiche e diplomatiche della Gran Bretagna in un mondo sempre più instabile.